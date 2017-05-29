Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы».

Как сообщает 1news.az, по итогам прошедшего сезона феноменальный аргентинец забил в чемпионате Испании 37 мячей.

При умножении на коэффициент чемпионата Испании, то есть два, получается 74 очка. Второе место занял Бас Дост из португальского «Спортинга» (34 гола – 68 очков), третье Пьер-Эмерик Обамеянга из «Боруссии» (31 гол – 62 очка).

Ранее Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в сезонах-2009/10, 2011/12 и 2012/13.

Четыре раза «Золотую бутсу» также выигрывал форвард «Реала» Криштиану Роналду. В этом сезоне Криштиано в чемпионате Испании забил 25 голов.

Теймур Максутов