«Манчестер Сити» и «Реал» заинтересованы в приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», оба клуба предложили за 18-летнего форварда € 130 млн. В конце прошлой неделе появилась информация о том, что «Монако» отказался продать «Реалу» Мбаппе за € 120 млн.

Мбаппе на днях заявил, что нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан был первым футбольным идолом его детства.

При этом талантливый нападающий также подчеркивал, что главным фактором для него на данный момент является игровое время.

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев не так давно сказал, что сохранить Мбаппе приоритетная задача монегасков.

Мурад Ахундов