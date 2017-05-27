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Футбол

Роналду добровольно заплатил 6 млн. евро, чтобы не получить тюремный срок 27.05.2017 13:08

Как известно, совсем недавно всплыла информация об уклонении от уплаты налогов звезды мадридского «Реала» Криштиану Роналду - футболист подозревается в сокрытии 8 млн. евро в период с 2011 по 2013 год.

Сообщалось, что в случае, если расследование налоговой службы квалифицирует действия португальца, как административное нарушение, Криштиану должен будет заплатить штраф 8 млн. евро, либо сесть в тюрьму на 4 месяца. Сегодня стало известно, что португалец добровольно заплатил 6 млн. евро миллионов, чтобы закрыть вопросы по непогашенной налоговой задолженности, хотя официально не получал уведомления об открытии дела.

Но на   этом перипетии не окончены, так как налоговая служба требует от Роналду оплаты всей суммы, равной 8 млн. евро (по некоторым сведениям 15 млн.)

Отметим, что ранее различные источники сообщали, что Роналду пытался привести в порядок свою бухгалтерию перед тем, как органы власти инициировали расследование, но налоговая служба оказалась проворнее.

Напомним, что Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор и нападающему «Барселоны» Лионелю Месси в виде 21 месяца тюрьмы. Этот приговор не предполагает нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.

Фарида Расулова

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