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Футбол

Вслед за Месси, Роналду также грозит тюремный срок 25.05.2017 11:40

Судя по всему, Роналду и Месси вскоре будут не только оспаривать лидерство в чемпионате Испании, но и вместе коротать тюремные сроки.

Вчера стало известно о том, что Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговорнападающему «Барселоны» Лионелю Месси в виде 21 месяца тюрьмы.Этот приговор не предполагает нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.

Напомним, что аргентинец вместе со своим отцомпредстали перед судом ещё в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму € 4,1 млн. в 2007, 2008 и 2009 годах.

А уже сегодня всплыла информация об уклонении от уплаты налогов другой звезды Ла Лиги - Криштиану Роналду. Нападающий мадридского «Реала» подозревается в сокрытии 8 млн. евро в период с 2011 по 2013 год. В случае, если расследование налоговой службы квалифицирует действия португальца, как административное нарушение, Криштиану должен будет заплатить штраф 8 млн. евро, либо сесть в тюрьму на 4 месяца.

Согласно сообщениям различных источников, Роналду пытался привести в порядок свою бухгалтерию перед тем, как органы власти инициировали расследование, но налоговая служба оказалась проворнее.

Фарида Расулова

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