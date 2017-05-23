Похоже, теперь вечно можно смотреть не только на огонь и воду, но и на противостояние футболистов «Реала» и защитника «Барселоны» Жерара Пике.

Обе стороны на протяжении всего сезона обменивались «любезностями» посредством СМИ и социальных сетей – Пике был особенно активен в этом отношении, а Серхио Рамос не оставлял без внимания ни один колкий комментарий своего напарника по сборной и извечного соперника в клубном чемпионате страны.

Как бы странно это не звучало, но не прошло без Пике и самое важное для «Реала» событие – первое чемпионство в Ла Лиге за последние 5 лет.

Во время празднования на площади Сибелес футболисты и фанаты «бланкос» распевали «кричалку», посвящённую защитнику каталонского клуба: «Пике, мерзавец, приветствуй чемпионов!».

И догадайтесь - кто распевал оскорбительный чант громче и радостнее всех? Да, Рамос своих эмоций не скрывал.

Что ответит на это Жерар - неизвестно, но, судя по всему, у эпопеи этого противостояния ещё много глав.

Фарида Расулова