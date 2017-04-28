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Футбол

Манчестерское дерби: «Юнайтед» и «Сити» разошлись «сухой» ничьей - ВИДЕООБЗОР 28.04.2017 10:20

Вчера в матче 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» принимал в домашних стенах «Манчестер Юнайтед».

Принципиальная игра между двумя заклятыми соперниками получилась на редкость скучной и дело не только в том, что в матче не было забито ни одного гола. Жозе Моуриньо явно приехал на «Этихад» не побеждать, а добыть хотя бы одно очко, о чём он сам заявил на послематчевой пресс-конференции. 

В итоге игра «манкунианцев» и «горожан» запомнилась потрясающими сейвами Де Хеа, удалением Феллайни за тычок головой Агуэро и травмой голкипера «Сити» Клаудио Браво.

Фарида Расулова

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