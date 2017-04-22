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Футбол

Сын Криштиану Роналду забил со штрафного в стиле отца - ВИДЕО 22.04.2017 18:48

Сын нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил мяч со штрафного в стиле своего отца в матче детских команд. Видеозапись опубликована в аккаунте спортсмена в Instagram.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Лента.ру», во время встречи соперник нарушил правила на Роналду-младшем. Пострадавший решил исполнить удар самостоятельно. Он сделал несколько шагов назад и широко расставил ноги, повторив действия отца, которые тот выполняет, готовясь ударить со штрафного. В результате мальчик отправил мяч в ворота.

Подготовил Мурад Ахундов

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