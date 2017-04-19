После четвертьфинального матча между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» (4:2), немецкие футболисты ворвались в судейскую комнату главного арбитра встречи Виктора Кашшаи.

По сообщению издания Sport.es, выводить из комнаты Тьяго Алькантару, Артуро Видаля и Роберта Левандовски пришлось испанской полиции.

Футболисты пришли к Кашшаи с претензиями в отношении судейства венгерского рефери. Напомним, что во время матча арбитр не увидел, как минимум, один явный офсайд Криштиану Роналду, с которого португалец забил гол, а также удалил чилийского полузащитника «Баварии» Артуро Видаля, что в итоге изменило ход встречи в пользу «бланкос».

Напомним, что «Реал» по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Фарида Расулова