«Лестер Сити» и «Атлетико» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 1:1.

На 26-й минуте вторым темпом подключились к атаке игроки «Атлетико» — на навесную передачу с левого фланга первым откликнулся Сауль и головой отправил мяч в сетку.

На 61-й минуте футболисты мадридцев замешкались в собственной штрафной, и прострельная передача на открывшегося Джейми Варди завершилась точным ударом под перекладину.

Первый матч завершился победой «Атлетико» — 1:0. Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, «лисы» завершили выступление в турнире.

«Реал» победил «Баварию» в дополнительное время и вышел в полуфинал ЛЧ

«Реал» победил «Баварию» в дополнительное время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде на стадине «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 4:2.

В дебюте второго тайма Арьен Роббен взял игру на себя и упал после контакта с Касемиро на краю мадридской штрафной, а Роберт Левандовски реализовал пенальти мощным ударом под перекладину по центру. На 76-й минуте Томас Мюллер проиграл борьбу перед своей штрафной Касемиро, тот сделал классную подачу на Криштиану Роналду, который головой пробил в дальний нижний угол.

Две минуты спустя Мюллер сделал скидку на Левандовски, а Серхио Рамос, сыгравший на перехвате, отбил мяч в угол своих ворот, куда не успел дезориентированный Кейлор Навас. На 84-й минуте Артуро Видаль выбил мяч из-под ног Марко Асенсио, а арбитр усмотрел опасную игру, дав чилийцу вторую жёлтую карточку.

На исходе первого дополнительного тайма Роналду получил мяч после заброса Серхио Рамоса в штрафной и без сопротивления пробил в левый угол ворот «Баварии». На 109-й минуте Марсело пошёл вперёд и пробросил мяч мимо троих соперников, выбежав на свидание с Мануэлем Нойером, а затем сыграл на Роналду, который оформил хет-трик.

Три минуты спустя Асенсио подхватил мяч в центре поля и разогнал быструю атаку два в два, оббежал Матса Хуммельса, после чего пробил в дальний угол ворот «Баварии».

Первый матч завершился победой «Реала» — 2:1. Мадридцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, «Бавария» завершила выступления в турнире.

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