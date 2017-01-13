Российский футболист азербайджанского происхождения Александр Самедов близок к переходу в «Спартак».

Сообщается, что «Спартак» заплатит «Локомотиву» 3,5 Евро, а с самим футболистом будет подписан контракт сроком на 2,5 года.

Напомним, что Александр Самедов является воспитанником «Спартака», но вынужден был покинуть родной клуб во времена хорошо знакомого и азербайджанским болельщикам латвийского специалиста Александра Старкова.

Между тем, «Матч Тв» подготовил большой материал, посвященный возращению Самедова в «Спартак», где рассказывается о том, почему футболист нужен команде. В материале упоминается и о том, что Самедов имел приглашения от Азербайджана, но отказал. «Любой согласится играть за сборную Азербайджана, если тебя больше 5 лет не замечают тренеры сборной России, но это не про Самедова. 27 – столько было Александру, когда Дик Адвокат протер глаза и пригласил его в команду.

После чемпионата мира в Бразилии, где Александр упустил классный момент с Алжиром, его жена рассказывала, что он две недели был в депрессии и ни с кем не хотел общаться. Сам Александр говорил, что засыпал и просыпался с этим моментом в голове.

Звучит наивно, но Самедов – один из немногих игроков своего поколения, кто еще хочет кому-то что-то доказать и что-то где-то выиграть».

Подготовил Теймур Максутов