Главная звезда мирового футбола Криштиану Роналду вместе со своей новой девушкой Джорджиной Родригес посетил родной остров Майдейру.

​Как сообщает Daily Mail, лучший футболист мира и его возлюбленная попали в объективы фотографов во время заселения в гостиницу, которая принадлежит самому Роналду, а также при посадке на самолет перед вылетом в Мадрид.

По пути в отель Криштиану также успел пофотографироваться со своими поклонниками.

Журналисты уже давно сообщали о новой девушке Криштиану, но до ноября обладатель «Золотого мяча» скрывал о своих новых отношениях. С тех пор Джорджина регулярно посещает «Сантьяго Бернабеу», где наблюдает за игрой своего бойфренда.

Теймур Максутов