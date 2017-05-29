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FORMULA 1

У Фернандо Алонсо взорвался мотор «Хонда» и на «500 миль Индианаполиса» - ФОТО - ВИДЕО 29.05.2017 10:46

2-кратный чемпион мира Формулы 1 испанский пилот Фернандо Алонсо вчера выступил на популярной ежегодной гонке «500 миль Индианаполиса».

Как сообщает 1news.az, «Макларен» и «Хонда», в условиях невозможности конкурировать с соперниками в Формуле 1, пытаются найти мотивацию для Алонсо, который не скрывает своего разочарования.

Именно поэтому, Фернандо и предложили выступить на «500 миль Индианаполиса», где у испанца были шансы выстрелить. Но, случилось то, что же стало типичным для «Хонды» в этом сезоне. Мотор автокара Алонсо взорвался, и он не сможет ее завершить.

Фернандо Алосно после квалификационных заездов стартовал пятым, и несколько раз вырывался в лидеры, но мотор «Хонда» подвел и на этот раз.

Хотя сам Алонсо по завершению гонки не выглядел таким уж разочарованным.

«Весь сегодняшний день принес мне очень интересный опыт, – сказал он. – Гонка была веселая, и, по-моему, мы показали хорошую скорость, ехали в группе лидеров. Состязаться со звездами овальных гонок и при этом быть конкурентоспособным – просто здорово!

Жаль, что все закончилось вот так, ведь, по крайней мере, мы заслуживали того, чтобы финишировать. Кто знает, какое место мы могли занять? Если я еще вернусь в Индианаполис, у меня уже будет определенный опыт, и в следующий раз все будет проще. Спасибо серии IndyCar, Индианаполису и всем болельщикам, это был один из лучших месяцев моей карьеры!»

Победу же одержал другой экс-пилот Формулы 1 Такумо Сато. Это первая победа не только для Сато на знаменитой трассе, но и для японских гонщиков. Вторым финишировал пилот Team Penske Элио Кастроневеш, третьим – новичок гонки Эд Джонс, выступающий за Dale Coyne Racing.

Теймур Максутов

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