Сегодня в Монте-Карло завершился 6-й этап чемпионата мира по Формуле 1 – Гран-при Монако.

Как передает 1news.az, победителем этапа стал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, вторым финишировал его товарищ по команде финн Кими Раикконен. Третьим же стал гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо. Первую десятку замкнули: Боттас, Ферстаппен, Сайнс, Хэмилтон, Грожан, Масса и Магнуссен

Лэнс Стролл, Даниил Квят, Стоффель Вандорн, Маркус Эрикссон, Паскаль Верляйн, Нико Хюлькенберг и вернувшийся спустя долгое время Дженсон Баттон сошли с дистанции до финиша.

Известный английский пилот Льюс Хэмилтон завершил гонку на 7-м месте.

Стоит отметить, что гонщики «Феррари» заработали первый дубль с Гран-при Германии 2010 года. В той гонке Роб Смедли попросил Фелипе Массу пропустить на первое место Фернандо Алонсо, произнеся ставшую крылатой фразу «Fernandoisfasterthanyou».

Примечательно, что «Феррари» впервые выиграли Гран-при Монако с 2001 года.

Благодаря победе Феттель увеличил отрыв от Хэмилтона до 25 очков. В активе немецкого пилота 129 очков, у Хэмилтона – 104. Боттас с 75 очками идет на третьем месте. Следующий, седьмой этап пройдет через 2 недели в Канаде.

Мурад Ахундов