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FORMULA 1

У Алонсо возникли проблемы с двигателем и в Индианаполисе. Испанец стартует пятым 25.05.2017 12:36

Одна из самых заметных фигур Формулы 1 Фернандо Алонсо на сей раз приковал внимание фанатов участием в ежегодной гонке «500 миль Индианаполиса».

Как сообщает 1news.az, 28 мая, после завершения Гран-при Монако, начнется главная гонка Америки.

Завтра пилоты проведут последнюю тренировку в преддверии гонок. На самой гонке Фернандо Алонсо стартует пятым. Такой результат показал испанец в квалификации.

В первой части квалификации Алонсо смог пробиться в итоговую девятку пилотов, которые и должны были разыграть поул. Каждый проехал серию из четырех быстрых кругов, и в итоге испанец оказался пятым.

Обладателем поула стал Скотт Диксон, четырехкратный победитель серии IndyCar. Алонсо проиграл новозеландцу 0.5793 секунды. Кроме того, Фернандо уступил двум бывшим пилотам Формулы-1: Александер Росси 3-й и Такума Сато 4-й.

Не обошлось без проблем. Еще утром обнаружились проблемы с двигателем, который пришлось заменить. Впрочем, для Фернандо это уже привычная картина. Работы по замене двигателя закончились за полчаса до старта сессии. А на последнем быстром круге подвела турбина.

Фернандо Алонсо: «Сегодня машина была лучше, чем вчера. Правда, в последнем повороте был сбой турбины, и было ощущение, будто я нажал на педаль тормоза. Если бы не это, то я был бы заметно ближе к Диксону. Я доволен балансом машины, рад, что команда в рекордное время поменяла двигатель. Я сделал все возможное, у меня хорошее настроение!».

Напомним также, что вместо Фернандо Алонсо за болид «Макларен» в Монако сядет Дженсон Баттон.

Теймур Максутов

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