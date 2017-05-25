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FORMULA 1

Себастьян Феттель показал лучшее время дня в Монако - ФОТО 25.05.2017 19:30

Сегодня в Монако прошли две сессии тренировочных заездов в преддверии Гран-при.

Как сообщает 1news.az, главным событием дня можно назвать возвращение на одну гонку Дженсона Баттона, который заменяет Фернандо Алонсо у «Макларена».

В целом, первая сессия завершилась без аварий, и позволила пилотам лучше адаптироваться к трассе. Из лидеров лишь Макс Ферстаппен был вынужден прервать сессию из-за проблем с подвеской.

Лучшее время утром показал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, проехав круг за 1:13,425. На 0,196 от него отстал Себастьян Феттель из «Феррари».

Интересно, что результат Хэмилтона оказался новым рекордом трассы. Но долго он не продержался. Днем сразу пять пилотов проехали круг быстрее. Но в итоге лучшее время показал Себастьян Феттель – 1:12,720.

В пятницу пилоты не будут работать на трассе, а тренировочные заезды и квалификация состоятся в субботу.

Теймур Максутов

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