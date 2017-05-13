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FORMULA 1

Будет ли Фернандо Алонсо в «Феррари» в следующем году? 13.05.2017 14:26

Руководитель команды Ferrari Маурицио Арривабене в пятницу после второй сессии свободных заездов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Маурицио Арривабене поделился своим мнением о лидерстве Себастьяна Феттеля после четырех гонок. «Мы не ожидали такого успеха, поэтому очень довольны этим. Вместе с тем, надо отдать должное и соперникам, они значительно прибавили. Мы присматриваемся к соперникам, но работаем по своей программе. Что касается свободных заездов, то мы намерены добиться прогресса в субботу и воскресенье».

У Маурицио Арривабене также в очередной раз спросили про Фернандо Алонсо и вероятности его возвращения в команду. Но босс «Феррари» от ответа уклонился. «В этом сезоне мы работаем как единый коллектив, где царит потрясающая атмосфера. Мы не хотим говорить на отвлекающие темы».

Теймур Максутов (Барселона)

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