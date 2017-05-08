В преддверии гоночного уик-энда 2017 Гран При Азербайджана, Операционная компания Baku City Circuit (BCC) выпустила эксклюзивный видео ролик.

В этой короткой видео-зарисовке пилоты чемпионата, а именно Валттери Боттас (команда Mercedes AMG Petronas), Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), Фелипе Масса (Williams Martini Racing), Серхио Перес (Sahara Force India), а также двукратный чемпион мира, официальный посол прошлогодней гонки в Баку Фернандо Алонсо (McLaren Honda) наряду с другими выразили свое восхищение самым скоростным уличным треком чемпионата – BCC, и отметили, что с воодушевлением ждут возвращения в Азербайджан этим летом.

В нашей столице при прохождении самого узкого и извилистого участка трассы, а также 90-градусных поворотов, крутого спуска и скоростных прямых, гонщикам Ф1 предстоит испытать свои навыки вождения на болидах 2017-го года с более широкими габаритами.

Серхио Перес: «Я полюбил Баку, город контрастов – историческая и современная части города сливаются воедино. Это один из прекраснейших городов, которые я посещал за свою жизнь».

Валттери Боттас: «С удовольствием вернусь в Баку, который приятно удивил меня во время первого визита в 2016 году, мне, действително, город очень понравился».

Фернандо Алонсо: «Я планирую наслаждаться спокойствием и дружелюбием, с которым местные люди приветствуют нас ... скорость, которую мы достигаем в Баку, не сравнима ни с каким-либо другим треком в мире».

Фелипе Масса:«Я очень рад вернуться в Баку на гонку ... в прошлом году, когда мы продемонстрировали рекордно быстрый пит-стоп в Баку - менее, чем за 2 секунды - это было действительно невероятно!»

Макс Ферстаппен: «Люди были очень милые, и весь город был таким красивым».

Ромен Грожан: «Гоночный трек в Баку оказался очень увлекательным – очень узкий в некоторых местах и очень широкий в других».

Кевин Магнуссен:«Я думаю, что с использованием более широких болидов в этом году, экстремально узкий подъем бакинской трассы станет еще более сложным».

Напомним, что билеты на Гран При Азербайджана Формулы-1 2017 все еще в продаже.

Все обладатели билетов на второй по счет бакинский этап Формулы 1 получат доступ на концерты мировых звезд. Билеты на 4 дня гоночного уик-энда включают в себя не только трехдневный доступ на гонку, но также возможность принять участие в сопроводительных развлекательных мероприятиях, автограф-сессиях своих фаворитов и в специально-организованной прогулке по пит-лейну в четверг, 22 июня.

В продаже имеются билеты различной категории, включая специальные льготные билеты для детей в возрасте от 2-х до 16-ти лет, которые отныне можно приобрести на любую трибуну.

В то время как до очередного бакинского этапа Ф1 осталось менее 2-х месяцев, компания Baku City Circuit обращается к болельщикам Ф1 по всему миру с призывом посетить официальный сайт www.bakucitycircuit.com, и не упустить билеты на 2017 Гран При Азербайджана Формулы 1!

Для получения дополнительной информации, представителимедиамогут отправлять свои вопросы на: [email protected]