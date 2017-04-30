Гонщик «Мерседеса» Льюс Хэмилтон после завершения Гран-при Сочи ответил на вопросы журналистов, среди которых был корреспондент 1news.az.

«Это были очень сложные выходные, - сказал Хэмилтон. – Последний раз испытал подобные трудности только в Баку. Могу сказать, что для меня Сочи – второй по сложности Гран-при после Баку. Я не мог достаточно разогнаться, так как машина перегревалась. Считаю, что при таких обстоятельствах четвертое место не такой уж и плохой результат».

Комментируя успех своего товарища по команде Валлтери Боттаса, Хэмилтон сказал следующее: «Я хочу поздравить Валлтери с победой. Он проделал невероятную работу в Гран-при».

Мурад Ахундов (Сочи)