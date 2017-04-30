Сегодня в 16:00 по бакинскому времени стартовал очередной этап чемпионата мира по Формуле 1 - Гран-при Сочи.

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16:30

Как сообщает корреспондент 1news.az с места событий, испанский пилот «Макларена» Фернандо Алонсо во время тренировочного круга перед началом гонки не смог проехать до конца и завершил борьбу на Гран-при. Из-за этого инцидента пилоты были вынуждены проехать еще один дополнительный тренировочный круг.

Через пару секунд после старта финский пилот «Мерседеса» Валлтери Боттас воспользовался зевком Феттеля и Раиконена и поднялся на первую строчку.

В первом же серьезном повороте Джолион Пальмер не удержал управление и врезался в пилота «Хааса» Романа Грожана, который отлетел на пару метров и врезался в ограждения. В итоге, оба пилота были вынуждены завершить Гран-при Сочи досрочно.

Также борьбу за пьедестал покинул австралийский гонщик Даниэль Риккардо, у которого появились проблемы с тормозами. Механики «Ред Булла» попытались починить машину, но было решено не продолжать гонку.

После первых 10 кругов Валлтери Боттас лидирует. За ним едут пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Раикконен.

Мурад Ахундов (Сочи)