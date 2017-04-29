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FORMULA 1

Боттас: «Феррари» сделали что-то совсем необычное…» - ФОТО 29.04.2017 19:28

После завершения квалификационного раунда Гран-при Сочи состоялась пресс-конференция с участием лучших трех гонщиков по итогам дня.

Как сообщает 1news.az, команда «Феррари» спустя 9 лет заняла первые два места (Себастьян Феттель и Кими Раикконен – ред.) на квалификации и начнет завтрашнюю гонку с большим преимуществом. Пилоты «Мерседеса» Валлтери Боттас и Льюс Хемилтон расположились сразу за ними. Очевидно, что борьба за первое место, скорее всего, пойдет между этими четырьмя гонщиками.

«Я чувствовал себя уверенно, - сказал Себастьян Феттель, который выиграл квалификацию в самом последнем кругу. – Немного потерял ритм во втором сегменте, однако смог собраться и проехать хороший круг. Хочу поблагодарить свою команду. Мы добились большого успеха, заняв первые два места по итогам квалификации. Завтра нужно продолжать в таком же духе. Я бы не сказал, что являемся «доминирующей» командой, так как мы много работали и хотим удержать лидерские позиции».

Его товарищ по команде Кими Раикконен также остался доволен результатом, однако отметил, что имел все шансы на победу: «В последнем круге заехал слишком широко и потерял время, - сказал финский пилот. – Несмотря на то, что у меня были все шансы победить, остался довольным результатом квалификации. У нас было все, для завершения субботы впереди своих конкурентов. Я думаю, что мы неплохо начали на Гран-при и двигаемся в правильном направлении, и рад, что в этот раз все идет по плану. Также хочу сказать спасибо своим фанатом в России. Мне нравится погода в Сочи. Не во всех Гран-при есть море и горы. По сравнению с прошлым годом, условия здесь улучшились намного».

Пилот «Мерседеса» Валлтери Боттас на пресс-конференции признался, что скорость «Феррари» была выше: «Наше поражение стало сюрпризом и для меня, и для всей команды. Мы думали, будет лучше, чем в Бахрейне, однако все оказалось еще хуже. «Феррари» сделали что-то совсем необычное… Мы же, в свою очередь, улучшили свой результат со вчерашнего дня, но этого не хватило для завоевания первых двух мест. Но первые два места после лидеров – тоже неплохой результат.

Завтра нас ждет совсем другая история. Трудно давать прогнозы, но мы постараемся сделать все самое лучшее, что умеем».

Стоит отметить, что основная гонка состоится завтра в 16:00 по бакинскому времени.

Мурад Ахундов (Сочи)  

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