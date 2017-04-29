Завершился квалификационный раунд Гран-при Сочи, по итогам которого определились стартовые места пилотов на завтрашней гонке.

Как сообщает 1news.az, пилот «Феррари» и нынешний лидер чемпионата мира Себастьян Феттель показал наилучший результат - 1:33.194, обогнав Кими Раикконена.

Примечательно, что Раикконен лидировал до конца третьей сессии и был близок к победе на квалификации спустя 9 лет, однако, Феттелю удалось улучшить его результат в последний момент.

Тройку замкнул Валлтери Боттас из «Мерседеса». Чемпион мира Льюс Хэмилтон показал четвертый результат.

Сама гонка состоится завтра в сочинском «Автодроме».

Мурад Ахундов (Сочи)