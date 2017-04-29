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FORMULA 1

Дмитрий Козак: «Гран-при Сочи является одним из лучших в плане телевизионной картины» 29.04.2017 17:09

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак перед квалификационным раундом Гран-при Сочи поделился мнением с журналистами, среди которых был корреспондент 1news.az.

«Мы не обсуждали с главой «Liberty Media» Чейзом Кери проведение Гран-при Сочи ночью, - сказал он. - Это требует дополнительного рассмотрения контракта, который действует до 2025-го года. Мы договорились, что будем действовать в рамках существующего контракта. Сейчас же Гран-при Сочи является одним из лучших в плане телевизионной картины, а, по мнению многих, и вовсе лучшей».

Мурад Ахундов (Сочи)

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С прошлого в Азербайджане стало проводится Гран-при Формулы 1. Автогонки для Азербайджана – не традиционный вид спорта, отчего своих пилотов Ф1 в стране, конечно же, нет.
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