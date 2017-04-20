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FORMULA 1

Боттас лучший в Бахрейне, у «Хонды» наметились подвижки. Завершилась первая серия тестов по ходу сезона 20.04.2017 20:18

В Бахрейне завершилась первая серия тестов по ходу сезона 2017 года.

Как сообщает 1news.az, лучшее время двух дней у Валттери Боттаса, который проехал наибольшую дистанцию.

«Мерседес» оказались лучшими в оба дня. Если в первый день Хэмилтон оказался лучше всех, то во второй его напарник Боттас опередил по времени и британца - 1:31.280. Кстати говоря, результат Хэмилтона, показанный в первый день тестов, никто так и не превзошел.

Лидер сезона Себастьян Феттель, работавший в первый день по программе Pirelli, пробуя прототипы шин на сезон 2018, во второй день показал результат - 1:31.574, который по итогам тестов оказался третьим.

В целом, за два дня тестов на автодром Сахир вышли 23 гонщика. Привлекает внимание, шестой результат по итогам тестов показал пилот «Макларен» Стоффель Вандорн - 1:32.108. Учитывая многочисленные проблемы команды в этом сезоне, это несомненно, прогресс. Бельгией из-за проблем с машиной не участвовал на Гран-при Бахрейна, но во второй день тестов проехал аж 81 круг. Уже после гонки, он скажет, что вероятно, это пока лучший день команды в сезоне. «Мы впервые провели день без серьезных проблем, полностью выполнив намеченную программу. Мы сделали все, что планировали, много работали с настройками, чего не удалось сделать на тестах в Барселоне.

День получился продуктивным, я смог проехать много кругов. Это особенно важно после сложного уик-энда и вчерашнего дня, когда у нас не всё получилось. Сейчас я очень доволен. Команда провела нелегкую неделю – сначала сдвоенные этапы, затем проблемы на тестах. Парни делали всё возможное, чтобы каждый раз возвращать машину на трассу.

Сегодня все прошло хорошо, но нет никаких гарантий, что так будет и в следующий раз. Необходимо очень внимательно изучить собранную сегодня информацию. Надеюсь, это поможет нам на следующем этапе, так что скоро мы увидим прогресс».

Теймур Максутов

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