USD1.7026
EUR1.8124
RUB0.0305
Brent55.40
WTI52.65
Золото2 186.39
S&P 500 Index2 349.01
Nikkei 22518 411.04
FORMULA 1

Хэмилтона заставили удалить видеоролик из Instagram 18.04.2017 15:08

Пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону пришлось удалить из своего Instagram ранее опубликованный видеоролик в соответствии с требованиями новых владельцев Формулы 1 LibertyMedia.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», новые владельцы смягчили правила в отношении прав на контент Формулы 1, однако это не дало права пилотам публиковать в соц.сетях любые фото и видеоматериалы о Гран-при.

Отметим, что британец опубликовал видеозапись с онборд-камеры, запечатлевшей быстрый круг, который принес ему поул-позицию на Гран-при Китая.

«У всех команд и пилотов есть четкое понимание этого, и каждый раз, когда ошибка будет допущена, команды и пилотов попросят удалить соответствующую видеозапись», — заявил представитель LibertyMedia.

Мурад Ахундов

263количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Азербайджане нашли невесту, бросившую в день свадьбы жениха и сбежавшую с возлюбленным - ОБНОВЛЕНОПервая леди США напомнила Трампу приложить руку к сердцу во время исполнения гимна - ВИДЕОСудья из Бразилии провела матч в мокрой футболке на голое тело – ФОТОКак 55-летней Екатерине Андреевой удается выглядеть на 20 лет моложе? – ФОТО – ВИДЕОАдминистрация «Ичеришехер» прокомментировала информацию о сносе крепостной стены ради строительства объекта – ФОТОАлександр Васильев: «Я очень счастлив, что нашел в Мехрибан Алиевой человека, неравнодушного к моде» - ФОТО - ВИДЕОЗадержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга - ВИДЕО«Мисс Баку 2015» стала художницей и провела первую персональную выставку – ФОТОВ Азербайджане число новорожденных девочек ниже биологической нормыЖители бывшей «Советской» обратились к Президенту Азербайджана

НОВОЕ НА САЙТЕ

18 апреля18:16 Запущен единый информационный портал азербайджанцев России18:04 Баку надеется на продолжение Палестиной поддержки позиции Азербайджана по карабахской проблеме17:48 Ограничено движение по одной из оживленных дорог Баку – ФОТО17:40 Геополитика на Южном Кавказе: стремление Армении к войне – Newtimes.az17:32 Госнефтефонд продлил депозит в Международном банке Азербайджана17:23 В Госнефтефонде считают, что Центробанк сможет обойтись без запланированных на 2017 год трансфертов17:17 Русская Православная церковь выразила свое отношение к обращению в связи с Ходжалинским геноцидом17:16 Партия Жириновского готова защищать интересы Северной Кореи17:11 «Карабах» номинальный хозяин финала Кубка17:08 В законодательстве может быть упразднено требование к НПО о представлении финансовых отчетов17:00 В 2017 году активы Госнефтефонда Азербайджана могут остаться на уровне 2016 года – Глава ГНФАР16:53 Глава Управления мусульман Кавказа едет в Россию16:52 Планируется ввести единый тариф на услуги такси в Баку16:44 Водители автобусов, нарушающие правила, будут вноситься в «черный список» и не смогут больше работать16:36 Активы Госнефтефонда Азербайджана незначительно увеличились