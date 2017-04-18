Пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону пришлось удалить из своего Instagram ранее опубликованный видеоролик в соответствии с требованиями новых владельцев Формулы 1 LibertyMedia.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», новые владельцы смягчили правила в отношении прав на контент Формулы 1, однако это не дало права пилотам публиковать в соц.сетях любые фото и видеоматериалы о Гран-при.

Отметим, что британец опубликовал видеозапись с онборд-камеры, запечатлевшей быстрый круг, который принес ему поул-позицию на Гран-при Китая.

«У всех команд и пилотов есть четкое понимание этого, и каждый раз, когда ошибка будет допущена, команды и пилотов попросят удалить соответствующую видеозапись», — заявил представитель LibertyMedia.

Мурад Ахундов