Крупнейшая любительская футбольная лига MFL, накануне с успехом завершившая первый сезон, объявляет о начале регистрации команд для участия во втором сезоне 2017-2018 гг.

Что такое MFL?

MFL – это лига, созданная любителями футбола... ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА.

Цель Лиги – объединить как можно больше любительских команд, играющих в футбол, в рамках турнира, организованного на самом высоком уровне.

Несмотря на то, что турнир - любительский, все организационные вопросы решаются на самом профессиональном уровне. И помогает в этом АФФА.

Матчи MFL проводятся на полях спорткомплекса SPORTSTER, расположенного на территории Бакинского Олимпийского Стадиона.

На каждом матче, помимо служб безопасности, присутствует бригада в составе судьи АФФА, профессионального врача и делегата MFL, что обеспечивает максимальную безопасность и объективность Лиги.

Что нового ждать от второго сезона MFL?

• В этом сезоне команд станет больше, все они будут поделены на 2 конференции, по 2 группы в каждой

• Команды будут разделены в этих конференциях по силе – самые сильные будут зачислены в конференцию MFL LEGENDS, а команды начинающие – в конференцию MFL HEROES. Лучшие из лучших обеих конференций столкнутся уже в плей-офф.

• У MFL появится эксклюзивный телевизионный партнер – телеканал CBC Sport. Так что, теперь MFL будет появляться и на больших экранах.

• MFL планирует проведение большого количества развлекательных мероприятий, в том числе и открытие детской секции MFL Junior.

У вас есть вопросы? Тогда звоните или пишите:

Телефоны: 070 269 00 16, 070 269 00 21

Почта: [email protected]

А пока, мы расскажем вам некоторые детали о новом сезоне.

Первый сезон MFL (2016-2017) в цифрах

Первый сезон, завершившийся блестящей победой команды GSP Logistic, охватил более 40 команд в составе 600 игроков. Во втором сезоне мы ожидаем участие 80 команд и более 1000 игроков.

Уверены, вам будет интересно ознакомиться с некоторыми цифрами турнира.

Почему именно Вы должны принять участие в турнире?

Итак, попробуйте найти себя в одном из перечисленных ниже вариантов. Уверены, вы найдете причину, по которой ваша команда должны принять участие в новом сезоне.

• Вполне возможно, у вас уже есть команда из друзей, с которой вы регулярно играете в футбол. Уверены, что время от времени вы задумываетесь о том, что неплохо бы найти нового соперника, так как играть против одной и той же команды вам изрядно надоело. MFL откроет перед Вами такую возможность – здесь, вы станете частью огромного сообщества таких же любителей игры в футбол, как и вы, которые на протяжении целого сезона будут вашими соперниками.

• Если первый вариант не совсем про вас, то вполне возможно, что вы играете против коллег по работе? В таком случае, вы, наверное, подустали друг от друга не только на работе, но и на поле... Самое время испытать свои силы в противостоянии с командами других компаний, которых будет предостаточно в Лиге MFL. Кроме того, участие в Лиге – это и прекрасный способ тимбилдинга для вашей компании, ведь сотрудники непременно сплотятся вокруг вашей команды и обязательно будут поддерживать ее во время матчей. И не надо бояться, что в Лиге слишком много сильных команд. Теперь у вас есть шанс поиграть с любителями – для этого организаторы создали вторую конференцию – MFL HEROES.

• Если же у Вас еще нет партнеров по игре, но есть уверенность в том, что вы могли бы сколотить коллектив не хуже Романа Абрамовича... Советуем рискнуть и попробовать себя в роли футбольного менеджера, собрав и возглавив свою собственную команду. Никто вам не запрещает быть одновременно капитаном команды и управлять ею. Поверьте, добиться успеха в реальной жизни куда сложнее, чем в компьютерной игре. Рискните и докажите себе и своим знакомым, что вы на что-то способны в качестве спортивного менеджера.

• Ну а если вы не хотите никому ничего доказывать, но у вас все еще нет команды, попробуйте собрать ребят со двора или друзей и сыграть в турнире ради спортивного интереса.

Уверены, Вы не пожалеете!

Какие призы ждут победителей?

Запомните, команда победитель (1-е место) получит Кубок MFL, золотые медали и денежный приз в размере 10.000 манат.

Кроме того, по итогам турнира лучшим из лучших будут присуждены следующие титулы:

• Лучший бомбардир (игрок, забивший больше всех голов)

• Лучший вратарь (вратарь, пропустивший меньше всего голов)

• Лучший ассистент (игрок, отдавший больше всего голевых пасов)

Обладателям второго и третьего места будут вручены кубки, а также серебряные и бронзовые медали соответственно.

Каковы условия участия в сезоне 2017-2018?

Любой желающий может принять участие в турнире, при условии соответствия следующим критериям:

- Каждый, кому исполнилось 16 лет, может принять участие в турнире при условии предоставления документа, удостоверяющего личность

- Регистрацию может пройти любая команда в составе минимум 10, максимум 15 игроков. Из них как минимум 2 должны быть вратарями. Команда должна указать капитана и вице-капитана. Также может быть заявлено до двух тренеров. На поле одновременно могут находится 5 полевых игроков и 1 вратарь. В то же время на скамье запасных могут находиться 2 тренера, запасной вратарь и 4 запасных игрока.

- В турнир будут приняты 80 команд первыми зарегистрировавшимися для участия (включая предоставление всех необходимых документов и оплату регистрационного взноса). В случае, если по какой-либо причине одна из зарегистрированных команд снимется с турнира иди будет дисквалифицирована до его начала, в турнир будет принята следующая команда, подавшая заявку (согласно дате подачи).

Регистрационный взнос:

• Команды, не носящие название бренда или компании – 1000 манат

• Команды, носящие название бренда или компании – 2000 манат

• Команды, не носящие название бренда или компании, но имеющие рекламу на футболках – 1500 манат

* * *

За исключением указанных ниже случаев, в турнире MFL не допускается участие футболистов, принимавших участие (находившихся в официальной заявке команды) в каких-либо официальных профессиональных турнирах по футболу, футзалу и пляжному футболу.

Исключения:

- Допускается участие неограниченного количества игроков Первой футзальной лиги Азербайджана, принимавших участие в сезоне 2014-2015 (включительно) или ранее;

- Допускается участие 2 игроков Первой футзальной лиги Азербайджана, принимавших участие в сезоне 2015-2016;

- Допускается участие 1 игрока Первой футзальной лиги Азербайджана, принимавшего, участие в сезоне 2016-2017 либо 2017-2018;

- Допускается участие неограниченного количества игроков в большой футбол (Высшая и Первая лиги), а также Высшей лиги футзала, принимавших участие в сезоне 2012-2013 (включительно) или ранее;

- Допускается участие игроков в пляжный футбол, принимавших участие в официальных матчах в 2014 году (включительно) или ранее.

Примечание: Данные условия распространяются на каждую команду Лиги.

По какой схеме проводится турнир?

Лига MFL – это полноценный футбольный сезон, в котором команды-участницы ведут борьбу на протяжении нескольких месяцев в указанном ниже формате.

Сезон стартует в начале октября и продолжится до марта. В декабре предусмотрен двухнедельный перерыв, на время которого будет объявлено трансферное окно.

В ходе турнира все команды будут поделены на 2 конференции – «LEGENDS» и «HEROES» – по 40 команд в каждой.

Каждая конференция в свою очередь будет поделена на 2 группы – по 20 команд в каждой.

Командам предстоит сыграть по одному разу с каждым из соперников по своей группе. За победу будет присуждаться 3 очка, за ничью – 1, а за поражение, соответственно, очки присуждаться не будут.

8 команд из каждой группы, набравшие больше всего очков, получат право выступать в стадии плей-офф.

Таким образом, в плей-офф пробьются 32 команды.

Далее командам предстоит сыграть по стандартной системе на вылет по одному матчу на каждой стадии (ответные матчи регламентом не предусмотрены).

Таким образом, на стадии плей-офф будут матчи будут проведены следующим образом:

Соперники в 1/16 будут определены путем жребия. Однако при этом 32 команды будут распределены по 4 корзинам в следующем порядке:

1 корзина:1-4 места (LEGENDS «А») против 4 корзины: 5-8 места (HEROES «С»)

2 корзина: 5-8 места (LEGENDS «В») против 3 корзины 1-4 места (HEROES «D»)

5 корзина: 5-8 места (LEGENDS «А») против 7 корзины: 1-4 места (HEROES «С»)

6 корзина: 1-4 места (LEGENDS «В») против 8 корзины 5-8 места (HEROES «D»)

В финале, а также матче за третье место будут определены обладатели 1, 2 и 3-го места.

Как зарегистрироваться?

Просто позвоните по номерам 070 269 00 16 или 070 269 00 21

Либо напишите на [email protected]

Заявки принимаются до 10 сентября 2017 г.

Примечание:

С Регламентом турнира можно ознакомиться по данной ссылке: http://www.mfl.az/az/liqa/qaydalar/