Чемпионат Чехии по футболу завершился неожиданной победой «Славии».

Как сообщает 1news.az, это позволит агдамскому «Карабаху» стать «сеянной» командой в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, так как рейтинг чемпиона Азербайджана выше, чем у победителя чемпионата Чехии. Отметим, что в течение нескольких лет в Чехии доминировала плзенская «Виктория», которая, между прочим, одолела «Карабах» в прошлом сезоне.

Такой расклад позволит «Карабаху» попасть на более слабого соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, если, конечно, она сможет преодолеть второй раунд.

Мурад Ахундов