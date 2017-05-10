Бывший футболист бакинских клубов АЗАЛ и «Интер» Эньо Крастовчев в интервью болгарским СМИ рассказал о сезоне, проведенном в Азербайджана.

«После ухода и «Левски» полгода был без команды, - передает 1news.az со ссылкой на Topsport.bg слова Крастовчева. – Из-за этого набрал несколько лишних килограммов и был не в форме. Однако я поехал на сборы с АЗАЛ и подписал с ними контракт, потому что смог забить гол в контрольном матче. Затем перешел в «Интер», где также провел полгода. С финансовой точки зрения все было хорошо, мне платили много денег. Это, пожалуй, был единственный чемпионат, в котором руководители клубов и менеджеры не имели никаких проблем с алкоголем, а также с несоблюдением режима. Никаких штрафов или чего-то другого против футболистов не было».

Стоит отметить, что Крастовчев играл в Азербайджане в сезоне 200-2011 и 2011-2012-х годов.

Мурад Ахундов