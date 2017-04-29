Состоялся последний матч 28-го тура азербайджанской Топаз Премьер-лиги.

Бакинский «Нефтчи» принимал «Карабах» на «Баксель Арене». Напомним, что агдамский клуб уже оформил свое чемпионство в ТПЛ, и данная встреча носила лишь формальный характер.

«Карабах» открыл счет первым - на 47-й минуте отличился Алмейда. Нападающий «нефтяников» Руслан Абышев «сравнял» счет, забив автогол на 61-й минуте, что в итоге и помешало столичному клубу добиться ничьей, так как Герейре удалось отправить мяч в ворота агдамцев на 89-й минуте.

«Нефтчи» – «Карабах» – 1:2

Голы: Ричард Алмейда, 47. Руслан Абышев, 61(автогол) . Игнасио Геррейра, 89.

Фарида Расулова