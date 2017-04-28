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Футбол Азербайджана

Агент Махмудова: «Эмин хочет остаться в Португалии» 28.04.2017 17:47

Футбольный агент Александр Маньяков в интервью «Советскому спорту» прокомментировал ситуацию с игроком португальской «Боавишты» Эмином Махмудовым.

- Ходят слухи, что Эмин Махмудов по окончании сезона покинет «Боавишту»?

- У Эмина еще год контракта с португальским клубом, его оттуда никто не гонит. Но в связи с тем, что у него мало игровой практики, переход в другой клуб возможен. Может быть, даже обратно в наш чемпионат. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация. На позиции Эмина играют очень опытные футболисты. Один из них капитан команды, другой вице-капитан. Предоставленными шансами Махмудов воспользовался. Забивал и отдавал передачи, но пока он остается игроком замены. Впрочем, тренеру видней. Комментировать действия тренера мы не будем.

- Эмин хочет остаться в Европе?

- Для него принципиально только одно: постоянная игровая практика. Приоритет, конечно, он будет отдавать предложениям из Португалии. К нему приехала семья, его жене и сыну очень нравится в стране. Условия для жизни там достаточно хорошие. Отличный чемпионат. Мы работаем в этом направлении, ищем клуб, который или выкупил бы его контракт у «Боавишты» или взял в аренду. Если не получится с Португалией, мы будем рассматривать предложения из России.

- Получит ли игрок еще шансы до конца этого сезона?

- В последней игре он вышел с первых минут. Отыграл неплохо. Уверен, что в последних пяти матчах он еще получит свой шанс. Главное - им воспользоваться и спокойно готовится к новому сезону.

Напомним, что в этом сезоне Махмудов в составе «Боавишты» провел 8 матчей и забил 1 гол.

sovsport.ru

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