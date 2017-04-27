Официальный сайт турецкого «Бурсаспора» выступил с заявлением относительно информации о приглашении нового наставника в клуб.

Как сообщает 1news.az, несколько дней подряд турецкие СМИ снова начали активно сватать с клуб из Бурсы главного тренера сборной Азербайджана Роберта Просинечки.

В результате, вчера сам клуб выступил с заявлением, в котором опроверг информацию СМИ о переговорах с каким-либо тренером. Отмечается, что информация о встрече с тренером для переговоров не соответствует действительности. Вместе с тем, конкретных имен клуб не стал называть.

Теймур Максутов