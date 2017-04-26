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Футбол Азербайджана

Дино Ндлову: «Для меня это особые ощущения, так как я впервые выигрываю золотые медали чемпионата» 26.04.2017 14:27

Лучшим бомбардиром «Карабаха» в завершающемся сезоне «Топаз премьер-лиги» стал Дино Ндлову.

Нападающий из ЮАР наколотил 9 мячей, и сыграл важную роль в чемпионстве клуба. 1news.az поговорил с Дино Ндлову, который поделился своими мыслями от первого в карьере чемпионства.

- Что для вас значит чемпионство в первом же сезоне за «Карабах»?

- Для меня это очень важно. Добиться чемпионства было очень не легко. Сезон сложился сложно для команды, были травмы. Но мы верили, что сможем добиться этого результата. Для меня это особые ощущения, так как я впервые выигрываю золотые медали чемпионата. За свою карьеру я побеждал с командой в кубке, но ни разу в чемпионате. Поэтому я счастлив.

- Когда вы поняли для себя, что «Карабах» уже не упустит чемпионства?

- Не могу сказать, что в какой-то определенный момент понял это. Просто я предчувствовал. Конечно же, лучше переходить в команду, которая чемпион, чем в ту, которая претендует. «Карабах» уже был чемпионом до меня, и я знал, куда перехожу. И цель была завоевать еще одно чемпионство.

- Как оцениваете сезон персонально для вас?

- Для меня это был великолепный сезон. Но я переходил сюда, чтобы добиться успеха с командой. И моя задача – помогать клубу своими голами. Сначала, мне было несколько тяжело адаптироваться к команде и местному футболу. Но я завершаю сезон в отличном настроении.

- Какой будет следующая цель?

- В последнем матче чемпионата нас ждет игра против «Нефтчи», а потом финал кубка с «Габалой». Готовимся к этим играм. Хотим завершить сезон на мажорной ноте.

- Но фанаты клуба уже давно ждут от «Карабаха» успеха на международной арене, и попадания в групповой этап Лиги чемпионов.

- Это не так легко. Многие команды из различных стран стремятся к этому. Но у нас снова будет шанс, и мы будем биться за достижение этой цели.

Теймур Максутов

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