Полузащитник агдамского «Карабаха» Гара Гараев рассказал о своем будущем и слухами о переходе в «Локомотив» или «Нефтчи».

После вручения медалей, он ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент 1news.az.

«Пока нет никаких новостей, ничего не могу сказать по этому поводу. Что касается слухов о «Нефтчи», то не знаю, откуда они взялись. Я уже говорил, что даже если я перейду в «Нефтчи», то это будет с согласия главного тренера. Им решать, что делать, и нужен ли я. Кроме того, ранее я говорил, что хочу завершить карьеру в «Карабахе».

Теймур Максутов