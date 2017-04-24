Форвард сборной Азербайджана по футболу Рамиль Шейдаев выиграл чемпионат Словакии в составе «Жилины».

Как передает 1news.az, в рамках 26-го тура «Жилина» встречалась на выезде со «Слованом», который находится на втором месте турнирной таблицы. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Шейдаев вышел на поле в основном составе и был заменен на 90-й минуте.

После этой победы «Жилина» записала в свой актив 61-е очко и стала недосягаемым для своих соперников.

Стоит отметить, что Рамиль Шейдаев зимой перешел в «Жилину» из турецкого «Трабзонспора» на правах аренды.

Мурад Ахундов