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Футбол Азербайджана

Рамиль Шейдаев стал чемпионом Словакии - ФОТО 24.04.2017 14:32

Форвард сборной Азербайджана по футболу Рамиль Шейдаев выиграл чемпионат Словакии в составе «Жилины».

Как передает 1news.az, в рамках 26-го тура «Жилина» встречалась на выезде со «Слованом», который находится на втором месте турнирной таблицы. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Шейдаев вышел на поле в основном составе и был заменен на 90-й минуте.

После этой победы «Жилина» записала в свой актив 61-е очко и стала недосягаемым для своих соперников.

Стоит отметить, что Рамиль Шейдаев зимой перешел в «Жилину» из турецкого «Трабзонспора» на правах аренды.

Мурад Ахундов

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