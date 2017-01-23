В Анталье начались сборы юношеской (U-17) сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на АФФА, сборы завершатся 1 февраля. На сборы приглашены 22 футболиста. Это Реван Мамедов, Сабухи Абдуллазаде, Асаф Алиев, Руфат Абдуллазаде, Кянан Ашрафли (все «Сумгайыт»), Акпер Валиев, Самир Оруджлу, Джейхун Нуриев, Джавид Алиев, Ниджат Зейналов (все «Интер»), Исмаил Зюльфугарлы, Илькин Абиев, Мурад Багиров, Ниджат Мусаев (все «Нефтчи»), Самир Гурбанов («Габала»), Туран Велизаде, Айхан Аразлы (оба «Карабах»), Хикмет Вердиев, Байрам Велиев (оба «Ветен»), Фарид Солтанзаде, Айхан Гулузаде (оба «Кяпяз»), Эльнур Ибрагимов («Спартак»-2)

Теймур Максутов