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Футбол Азербайджана

Ника Квеквескири: «Сборы помогут нам достичь цели и впервые в истории стать чемпионами Азербайджана» 23.01.2017 17:33

Полузащитник «Габалы» Ника Квеквескири поделился своим мнением о сборах в Анталье.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, грузинский футболист отметил, что сборы проходят успешно.

«Конечно, не очень хорошо, что мы начали турецкие сборы с небольшим опозданием. Фактически, потеряли два дня. Тем не менее, усердно работаем над собой и смогли компенсировать утерянное время.

Провели в Турции три товарищеских матча. Результаты в них не имели в них особого значения, хотя побеждать всегда приятно. Даже играя во дворе, победа радует, ведь успех всегда улучшает психологическое состояние и повышает уверенности в себе. Сейчас работаем над компонентами, которые понадобятся нам по ходу чемпионата. Главное, что у нас нет травмированных футболистов. У некоторых ребят микротравмы, но это не серьезно.

Сборы проходят успешно. Думаю, что они помогут нам достичь цели и впервые в истории стать чемпионами Азербайджана. Обычно, после сборов бывает необходимо 2-3 игры, чтобы набрать оптимальную форму. Надеюсь, что к игре против «Сумгайыта» будем готовы на все 100%. Постараемся уже с первых матчей показать такой футбол, чтобы добиться желаемого результата. В первой встрече в составе будут некоторые потери, однако в «Габале» есть футболисты, способны заменить в любой момент».

Теймур Максутов

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