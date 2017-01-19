Бакинский «Нефтчи» сегодня в рамках сборов в Анталье провел последнюю контрольную встречу.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, соперником команды была румынская «Конкордия». Игра завершилась вничью (1:1). Голов в составе «Нефтчи» отметился Джавид Имамвердиев.

На игру «Нефтчи» вышел со следующим составом:

Бобан Байкович, Махир Шукюров, Руслан Абышов, Кирил Петров, Георги Наваловски, Зденек Фолпрехт, Мурад Агаев, Джавид Имамвердиев, Фахмин Мурадбейли, Рахман Гаджиев, Рамон Кардосо

Теймур Максутов