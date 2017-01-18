В спортивном комплексе «Габала» прошел «Зимний кубок», среди футболистов до 11 лет.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, цель 3-дневного турнира повышение игровой практики юных футболистов, а также расширение социальных связей. Матчи проходили на закрытом поле академии «Габалы».

На турнире были зафиксированы следующие результаты.

«Габала» U-10 – «Карабах» U-11 3:3

«Габала» U-11 – «Ветен» U-11 3:3

«Габала» U-10 – «Габала»U-11 3:3

«Карабах» U-11 – «Ветен» U-11 4:2

«Габала» U-10 – «Ветен» U-11 3:4

«Габала» U-11 – «Карабах» U-11 2:2

Теймур Максутов