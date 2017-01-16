Президент «Оренбурга» Василий Столыпин, комментируя возможный переход в команду Вагифа Джавадова, отметил, что в команде сейчас находится на просмотре много футболистов.

Ранее сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в России.

«У нас сейчас много футболистов находится на просмотре в клубе. Конкретно с представителями Вагифа Джавадова не общались, и пока не просмотрим его, ничего сказать о нём не смогу.

В целом трансферная кампания «Оренбурга» идёт хорошо, ведём переговоры с рядом игроков, проводим просмотры. Ясность по трансферам наступит ближе к концу сборов», – сказал Столыпин.

«Чемпионат»