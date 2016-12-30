Уходящий год не был простым и безоблачным для мирового спорта.

Скандалы, интриги и расследования затмили многое, но не красоту.

Мы решили собрать галерею спортивных красавиц, для которых 2016-й стал годом успехов и достижений.

Александра Пацкевич (синхронное плавание, Россия)

Российские синхронистки в 2016 году подтвердили статус безоговорочно лучших в мире. Александра Пацкевич в составе национальной команды завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в групповых упражнениях.

Маргарита Мамун (художественная гимнастика, Россия)

Маргарита Мамун в 2016 году к семи титулам чемпионки мира добавила золотую медаль Олимпийских игр.

Яна Кудрявцева (художественная гимнастика, Россия)

Главная соперница и лучшая подруга Маргариты Мамун — Яна Кудрявцева в прошедшем году завоевала 11-ю золотую медаль чемпионатов Европы, но на Олимпийский играх довольствовалась «лишь» серебром. В самом конце программы она уронила булаву, пропустив вперед Мамун. Этот эпизод стал одним из самых драматичных в прошедшем спортивном сезоне.

Габриэла Коукалова (биатлон, Чехия)

Габриэла Коукалова давно заработала неофициальное звание одной из самых красивых биатлонисток мира. В 2016 году она продолжила свою суперуспешную карьеру, победив в гонке преследования в шведском Эстерсунде и в масс-старте в словенской Поклюке.

Ивана Максимович (пулевая стрельба, Сербия)

Стрелок Ивана Максимович — одна из самых популярных спортсменок Сербии. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро она была знаменосцем своей команды, это при живом-то Джоковиче! Кстати, Новак — ее кумир.

Евгения Медведева (фигурное катание, Россия)

Уходящий год можно смело назвать годом Евгении Медведевой. 17-летняя москвичка выиграла в фигурном катании все, что только можно, установив мировые рекорды в короткой и произвольной программах. В 2016 году Медведева стала чемпионкой мира, Европы, России и победительницей финала Гран-при. Когда на льду Евгения, все остальные отдыхают.

Татьяна Кошелева (волейбол, Россия)

Возможно, в истории российского волейбола были более успешные годы, чем 2016-й, но для Татьяны Кошелевой все было не так плохо. С краснодарским «Динамо» она стала обладателем Кубка европейской конфедерации и бронзовым призером чемпионата России. Со сборной России медалей на Олимпиаде завоевать не удалось, но хочется верить, что у 28-летней спортсменки еще будет шанс восполнить этот пробел.

Элоди Клувель (пятиборье, Франция)

Элоди Клувель — ярчайшая представительница своего вида спорта, современного пятиборья. В 2016 году она завоевала серебряную медаль прошедшего в Москве чемпионата мира, а затем и серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Доминика Цибулкова (теннис, Словакия)

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова завершила уходящий год оглушительной сенсацией, победив на итоговом турнире WTA в Сингапуре. Этой победой девушка, чей рост для тенниса невероятно мал — 161 сантиметр, — пробила себе путь в элиту. Сумеет ли она там закрепиться? Узнаем в 2017-м.

Яна Егорян (фехтование, Россия)

Фехтовальщица Яна Егорян стала одной из главных сенсаций прошедшего года, завоевав две золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро — в личном и командном соревнованиях. Успехи 23-летней девушки были отмечены Министерством спорта России, которое признало ее спортсменкой года.

Алия Мустафина (спортивная гимнастика, Россия)

Мустафина — пожалуй, самая талантливая и успешная российская спортивная гимнастка своего поколения. В 2016 году она вновь стала олимпийской чемпионкой, завоевав золото в упражнениях на брусьях. В активе 22-летней уроженки Егорьевска также серебро Игр в Рио в командном многоборье и бронза в индивидуальном.

Доротея Вирер (биатлон, Италия)

Итальянка Доротея Вирер — для многих веская причина смотреть биатлон. 26-летняя спортсменка с первых сезонов обратила на себя внимание публики эффектной внешностью и очень солидными результатами. В 2016 году на чемпионате мира в норвежском Хольменколлене Доротея заняла второе место в гонке преследования, показав лучший результат в карьере.

Юлия Ефимова (плавание, Россия)

Для лучшей российской пловчихи Юлии Ефимовой год выдался невероятно тяжелым, особенно в моральном плане. За несколько дней до Олимпиады в Рио ее в очередной раз отстранили, но в итоге все же допустили. На Играх 24-летняя россиянка завоевала две серебряные медали — в дистанциях в 100 и 200 метров брассом, что стало ее лучшим результатом в карьере. Месяцем ранее Ефимова с огромным преимуществом победила на престижном турнире в Лос-Анджелесе.

Эллен Хоог (хоккей на траве, Нидерланды)

Голландская хоккеистка Эллен Хоог на Олимпийских играх в Рио завоевала серебряную медаль, но не только и не столько этим она привлекла внимание публики. Про внешность 30-летней голландки давно говорят в спортивных (и не только) кругах. В активе этой хрупкой девушки титул чемпионки мира (2006), две победы в Трофее чемпионов (2004, 2005) и два золота Олимпийских игр (Пекин-2008, Лондон-2012).

Екатерина Ильина (гандбол, Россия)

Екатерина Ильина в 2016 году сотворила историю. В составе гандбольной сборной России она завоевала золотую медаль Олимпийских игр. Подопечные харизматичного Евгения Трефилова стали, пожалуй, главными героинями Игр в Рио-де-Жанейро.

Анжелик Кербер (теннис, Германия)

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер сделала то, что не удавалось никому с 2013 года: сместила Серену Уильямс с первой строчки рейтинга WTA. Немка обыграла американку в финале Австралийского чемпионата, уступила в финале Уимблдона, а затем победила на US Open. Кербер признали спортсменкой года в Германии, в голосовании ей удалось опередить чемпиона Формулы-1 Нико Росберга.

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