ОАО «Азеравтойол» открыло восстановленный памятник Микаилу Мушфигу в парке на пересечении проспектов Наримана Нариманова и Строителей (близ здания ЦСУ).

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, в сквере у памятника установлены новые скамейки, система освещения, проведены озеленительные работы.

«Памятник открыт, люди уже активно интересуются им, посещая парк», - отметил А.Наджафли.

Отметим, что выдающийся азербайджанский поэт Микаил Мушфиг родился 5 июня 1908 года. Несмотря на короткую жизнь, он создал множество замечательных произведений. Автор памятника поэту - известный скульптор, заслуженный художник Азербайджана Минаввар Рзаева.

Памятник был демонтирован в феврале 2017 года в рамках работ по реконструкции территории проспекта Наримана Нариманова, что вызвало острую общественную реакцию.

Президент Ильхам Алиев дал соответствующим органам поручение относительно серьезного всестороннего расследования сноса памятника Микаилу Мушфигу и наказания виновных.

После этого три человека были наказаны за несогласованный снос памятника Микаилу Мушфигу.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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