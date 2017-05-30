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Общество

В туристическом регионе Азербайджана строится новый ажурный мост – ФОТО - ВИДЕО 30.05.2017 12:27

В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева в Шекинском районе Азербайджана строится новый однопролетный мост через реку Киш.

Как заявил 1news.az пресс-секретарь ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, общая длина моста – 88,2 метра, общая ширина  - 11 метров, ширина проезжей части – 8 метров.

«Уже установлены железобетонные опоры моста, который будет возвышаться над уровнем реки на 7 метров. Идет сборка элементов ажурного пролета, после чего начнется возведение проезжей части моста. 

Кроме того, для защиты от селей возводится опорная стена протяженностью 32 метра, а также устанавливается водорегулирующее устройство длиной 45 метров», - сказал А.Наджафли.

По его словам, завершение строительства моста запланировано на август 2017 года.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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