В туристическом регионе Азербайджана строится новый ажурный мост – ФОТО - ВИДЕО

В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева в Шекинском районе Азербайджана строится новый однопролетный мост через реку Киш.

Как заявил 1news.az пресс-секретарь ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, общая длина моста – 88,2 метра, общая ширина - 11 метров, ширина проезжей части – 8 метров.

«Уже установлены железобетонные опоры моста, который будет возвышаться над уровнем реки на 7 метров. Идет сборка элементов ажурного пролета, после чего начнется возведение проезжей части моста.

Кроме того, для защиты от селей возводится опорная стена протяженностью 32 метра, а также устанавливается водорегулирующее устройство длиной 45 метров», - сказал А.Наджафли.

По его словам, завершение строительства моста запланировано на август 2017 года.

Тимур Рзаев, Э.Т.