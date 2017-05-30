Украинский конгресс Азербайджана при поддержке посольства Украины в Азербайджанской Республики в рамках мероприятий, приуроченных к Дню Азербайджанской Республики, 30 мая презентовал книгу депутата Милли Меджлиса Азербайджана Эльмиры Ахундовой «Ильхам Алиев. Портрет президента на фоне изменений» на украинском языке.

На мероприятии присутствовали: чрезвычайный и полномочный посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко, руководитель группы Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям «Азербайджан-Украина» Руфат Гулиев, директор Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов, заместитель председателя Совета ветеранов Карабаха полковник Маис Мамедов, директор переводческого центра при Кабинете министров Афаг Масуд, заведующая кафедрой иностранных языков Педагогического университета Гюльчохра Бабалы, представитель Бакинского международного центра мультикультурализма Валентин Кулик и представители диаспоры Украины.

Торжественное мероприятие открыл председатель правления Украинского конгресса Азербайджана Юрий Осадченко.

- Рад приветствовать всех в Украинском доме Азербайджана, - так мы называем помещение Украинского конгресса. Прежде всего, хочу еще раз поздравить всех с Днем Республики и представить вам человека, ради которого мы все здесь собрались – Эльмиру Ахундову. На прошлой неделе презентация ее книги о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялась в Киеве, а сейчас мы с удовольствием представляем ее здесь, в Баку, - сказал Ю. Осадченко и зачитал присутствующим краткую биографию главной героини мероприятия.

После приветственной речи Юрий Осадченко неожиданно объявил, что у Эльмиры Ахундовой несколько дней назад был день рождения, и, к удивлению самой именинницы, в зал, где проходила презентация, внесли торт и роскошный букет цветов. Этот небольшой «неформат» здорово разрядил обстановку, которая мгновенно стала более теплой. Хотя, - и об этом было не раз сказано в течение всей презентации, - в отношениях между Азербайджаном и Украиной на протяжении длительного периода отношения складываются только такие: теплые и дружеские.

После общего поздравления и аплодисментов слово взял чрезвычайный и полномочный посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

- Уважаемая Эльмира ханум, дорогие представители парламента, гости. Мы сегодня празднуем важное для Украины событие. Потому что эта книга – одна из немногих, изданных на украинском языке, повествующих о лидере Азербайджана. Для Украины это очень важно. Читать на родном языке – это всегда приятно. Это означает уважение к своей стране, к своей нации.

Отмечу, что презентация книги Эльмиры ханум в Украине прошла с большим успехом, ее очень тепло приняли. Лишний раз хочу отметить, что между нашими странами никогда не было никаких разногласий, и, уверен, не может быть в будущем. Так вот, для украинцев очень важно знать о лидере дружественной страны.

Знаете, до прочтения книги я думал, что многое знаю о Президенте Азербайджана, потому что не раз встречался с ним на различных мероприятиях. И меня всегда приятно поражала его способность говорить без «бумажки», - это означает, что к каждой встрече он готовится очень тщательно! Это вызывало и вызывает у меня огромное уважение.

Но встречи – это официоз, как и книги, которые отражают какие-то выступления или содержат тексты выступлений. В книге же Эльмиры Ахундовой я увидел Президента таким, какой он есть в повседневной жизни. Я прочитал очень много интересных эпизодов из его жизни. О периоде учебы, о временах, когда жить семье Алиевых было непросто…

Все это позволило более точно нарисовать портрет Президента Азербайджана, потому что все, описанное в книге, стало для меня частичками некоей «мозаики», складывающимися в образ Ильхама Алиева. Ко всему прочему, читать эту книгу было очень легко и интересно.

Я уверен, что эта книга будет интересна и гражданам Азербайджана, ведь чем больше знаешь о своем лидере, тем больше его понимаешь, а следовательно, и больше доверяешь ему. Потому что эта синергия и есть причина того, чего сумел добиться Азербайджан за относительно короткое время. Я могу судить по собственным впечатлениям от пребывания в Азербайджане. Достаточно перечислить только здания, которые «выросли» из ничего за шесть лет: Дворец художественной гимнастики, Олимпийский стадион, здание SOCAR…

Вы, возможно, к этому уже привыкли, и просто не замечаете тот огромный труд, который за всем этим стоит. Труд, который осуществляется в стране, которая подвергается постоянной агрессии. Я как гражданин Украины – страны, которая тоже проходит сейчас этот нелегкий путь, - понимаю это как никто другой. И я понимаю, какую огромную ответственность несет Президент Азербайджана перед своим народом, и знаю, что он ее понимает и чувствует. А книга лишний раз позволила мне это осознать и лучше понять Президента вашей страны, - сказал А. Мищенко.

- Уверен, что в следующем году мы вместе отметим 100-летие Азербайджанской Республики. И с 1918 года Азербайджан является для Украины стратегическим партнером. У нас давние традиции дружбы и сотрудничества. И я очень рад, что эта книга стала еще одним кирпичиком в мощном фундаменте нашей дружбы, - заключил А. Мищенко.

После этого слово взял профессор Киевского университета, депутат Милли Меджлиса АР Руфат Гулиев:

- Эльмира ханум – самый известный журналист и публицист не только в Азербайджане, но, я уверен, и в СНГ. Я очень рад, что я сегодня здесь. Я рад, что я – выпускник Киевского национального университета. В этой книге каждая строка, каждый лист трепетно дышит любовью и безмерным уважением к Президенту Азербайджана. Так писать могут только очень немногие. Но Эльмире ханум это удается. У нее получается писать легко о непростых вещах. Наш Президент – это очень харизматичная личность, и я бы сказал, лидер 21 века. И это – не только мое мнение. Именно эту его черту Эльмира ханум сумела передать в этой книге. Я хочу пожелать народам Азербайджана и Украины, чтобы наша дружба развивалась и процветала. А Эльмире ханум я хочу пожелать дальнейших творческих успехов, - сказал он.

На презентации также выступили Ф. Мамедов и М. Мамедов, которые пожелали автору дальнейших творческих успехов и отметили, что книга позволяет глубже и точнее понять личность Президента.

В заключение выступила сама автор книги Эльмира Ахундова:

- Спасибо нашему послу в Украине Азеру Худиеву, который принял активное участие в издании этой книги. Благодарю нашего соотечественника, известного в Украине бизнесмена Асифа Мамедова за спонсорскую поддержку. Я считаю очень показательным тот факт, что эта книга переведена на украинский язык азербайджанцем – Мехманом Салмановым. Это – вторая наша совместная работа, первой мой книгой, переведенной М. Салмановым на украинский язык, стал политический детектив «Гибель полиграфиста».

Для меня очень важно, что книга переведена на украинский язык, ведь Украина земля моей матери, родина моих предков по материнской линии. И я очень трепетно отношусь ко всему, что связано с Украиной. Мы прошли тот же путь, который сегодня проходит Украина: хаоса, распада, агрессии, восстановления, осознания того, что надо сделать, чтобы победить, и как для этого надо сплотиться.

Я уже вижу, как Украина развивается, живет и верит в свое будущее. И я уверена, что связи между нашими странами будут только крепнуть. Еще раз благодарю всех гостей сегодняшнего мероприятия, - заключила Э. Ахундова.

Натали Александрова

Фото: Лала Гулиева