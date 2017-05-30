В приграничных с Россией районах Азербайджана началась широкомасштабная операция «Граница-щит».
Как сообщает 1news.az, операция охватывает северный и северо-западный регионы Азербайджана.
В операции, наряду с представителями органов внутренних дел Азербайджана, принимают участие и сотрудники правоохранительных органов России. В приграничных районах установлены дополнительные полицейские посты, ведется досмотр автомобилей.
Цель данной операции - борьба с транснациональной организованной преступностью, незаконной миграцией, незаконным оборотом наркотиков и оружия.
Планируется, что операция «Граница-щит» продлится до 4 июня.
Тимур Рзаев, Э.Т.