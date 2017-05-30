На азербайджано-российской границе началась спецоперация «Граница-щит»

30 мая в Баку и на Абшероне до +29

В Масаллы один школьник забил до смерти другого



Один из 11-классниов сельской школы в Масаллы убил другого 11-классника в результате потасовки в школьном дворе

В Баку пассажир умер, выпав из открытой двери автобуса

В Баку мужчины выбросили на улицу тело своего друга, скончавшегося от передозировки

Стамбульский мост освещен цветами азербайджанского флага - ФОТО



28 мая с 20.35 по анкарскому времени Стамбульский мост Султана Мехмета Фатиха

Азербайджан и Япония обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования