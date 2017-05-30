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Общество

Полиция Баку просит всех пострадавших от карманника помочь следствию – ФОТО 30.05.2017 18:53

Сотрудником Управления охраны Насиминского района Баку, сержантом полиции Шакиром Гасановым на ул.Самеда Вургуна задержан мужчина, занимавшийся карманными кражами.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, задержанным оказался житель Хызинского района республики Рзагулу Аллахгулиев.

Он подозревается в том, что совершил ряд карманных краж в маршрутных автобусах и торговых центрах столицы.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Полиция просит всех, кто опознал подозреваемого, пострадал от его действий и имеет какую-либо информацию о противозаконных действиях Р.Аллахгулиева, обратиться в МВД по номеру 102.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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