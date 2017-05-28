V Международный конгресс «Бакинские дни сердца», посвященный 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева очередной рабочий день продолжил в секциях во дворце «Гюлистан».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, секция «Сердечная недостаточность» конгресса прошла под председательством кардиологов Фируза Кязимова, Эльданиза Алиева, Мехмана Агамалыева, Исфандияра Исмаилова и Руслана Наджафова.

В секции был заслушан доклад Юрия Пьяна на тему «LYAD – как альтернатива сердечной трансплантации», Аббасали Аббасалиева – «Сердечная недостаточность - 2017» и Мусы Гахраманова – «Реваскуляризация у больных с фракцией выброса нижней границы».

Затем в секциях «Клапан 1», «Врожденные пороки сердца», «Клапан 2», «Коронар 2» были заслушаны доклады ведущих кардиологов.

После интерактивных докладов в секциях состоялись интересные обсуждения. Врачи-кардиологи получили важную информацию, необходимую в их дальнейшей деятельности.

В заключение участникам конгресса были вручены сертификаты.

Таким образом, V Международный конгресс «Бакинские дни сердца», посвященный 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, завершил работу.

АЗЕРТАДЖ