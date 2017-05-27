На Бакинском бульваре проходит спортивный забег, организованный службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ).
Как сообщает 1news.az, в забеге посвященном Дню Республики участвуют начальник СГБ, генерал-лейтенант, Национальный герой Азербайджана Мадат Гулиев , начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев, представители СМИ и тд.
Выступая на концерте перед началом забега, народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова обратилась к Мадату Гулиеву:
«Уважаемый Мадат муаллим возьмите меня, народную артистку, солистом службы государственной безопасности».
Мадат Гулиев уважительно отнесся к этой просьбе.
Тимур Рзаев