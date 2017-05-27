В Азербайджане ребенок упал с третьего этажа и остался жив В городе Мингячевир произошел несчастный случай

1 июня аттракционы на Бакинском бульваре для детей будут бесплатными



В Международный день защиты детей - 1 июня - в Национальном приморском парке будет