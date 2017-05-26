В Азербайджане студент 4-го курса принял участие во вступительных экзаменах вместо двух абитуриентов.

Как сообщает 1news.az, об этом в эфире передачи «Günün nəbzi» на телеканале AzTV сообщила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, некоторые родители для того чтобы их дети показали высокие результаты ищут иные пути.

«На проведенных в текущем году вступительных экзаменах был выявлен случай, когда студент 4-го курса хотел сдать экзамен вместо абитуриента. Выяснилось, что этот студент также сдал вступительный экзамен в прошлом году вместо брата этого абитуриента», - указала она.

М.Аббасзаде указала, что родители абитуриента попросили студента сдать экзамен в этом году вместо уже второго их сына, однако на этот раз сделать это ему не удалось.

«Этот студент будет исключен из университета, а в отношении абитуриента, который, не сдав сам экзамен, в 2016 году поступил в вуз, будут приняты необходимые меры», - сказала она.

А.А.