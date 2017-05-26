24 мая в салоне iDEA состоялась презентация итальянского паркетного бренда, а также были подведены итоги конкурса, длившегося более двух месяцев в четырех салонах Italdizain Group - iDEA, Creative System, Bang & Olufsen и Carpets.

Гости вечера, среди которых были участники конкурса, интерьер-дизайнеры и постоянные клиенты салонов, были приятно удивлены многочисленными сюрпризами и активностями, которые их ожидали на протяжении вечера.

Мероприятие открыл директор салона iDEA - Махмуд Махмудов, который поприветствовал всех собравшихся и передал слово Вячеславу Неживому – представителю итальянского паркетного бренда Xilo 1934, эксклюзивно представленному в салоне Creative System.

После зажигательного танца Baku Bboys Band слово взял директор бутика Carpets – Гасан Резаев, рассказавший о том, почему ковры сегодня являются не только традиционной ценностью и предметом классики, но и неотъемлемой частью по-настоящему стильного современного интерьера.

После викторины, победителю которой была вручена ковровая картина, был дан старт неожиданно интересному конкурсу для гостей, - квесту. Участники, разделившись на 3 команды, должны были за определенное время найти зашифрованное слово. Однако буквы данного слова были тщательно раскинуты по всему пространству салона iDEA.

После того как команда-победитель первой разгадала кодовое слово квеста, настало время еще более интересного момента вечера, а именно - подведения итогов конкурса, проходившего с 24 марта по 23 мая в четырех салонах Italdizain Group - iDEA, Creative System, Bang & Olufsen и Carpets. Победители были выбраны случайным образом среди всех участников конкурса. Призы, которые вручали директоры бутиков Creative System и B&O, Рашад Гаджилы и Ровшан Азизов, соответственно, смогли порадовать даже самых искушенных гостей: первое место - поездка в Италию от салона Creative System; второе - сертификат от салона iDEA; третье - стильный аксессуар Bang & Olufsen.

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