USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent51.12
WTI48.50
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.07
Nikkei 22519 693.93
Общество

Незабываемый вечер от İtaldizain Group – ФОТО 26.05.2017 12:15

24 мая в салоне iDEA состоялась презентация итальянского паркетного бренда, а также были подведены итоги конкурса, длившегося более двух месяцев в четырех салонах Italdizain Group - iDEA, Creative System, Bang & Olufsen и Carpets.

Гости вечера, среди которых были участники конкурса, интерьер-дизайнеры и постоянные клиенты салонов, были приятно удивлены многочисленными сюрпризами и активностями, которые их ожидали на протяжении вечера.

Мероприятие открыл директор салона iDEA - Махмуд Махмудов, который поприветствовал всех собравшихся и передал слово Вячеславу Неживому – представителю итальянского паркетного бренда Xilo 1934, эксклюзивно представленному в салоне Creative System.

После зажигательного танца Baku Bboys Band слово взял директор бутика Carpets – Гасан Резаев, рассказавший о том, почему ковры сегодня являются не только традиционной ценностью и предметом классики, но и неотъемлемой частью по-настоящему стильного современного интерьера.

После викторины, победителю которой была вручена ковровая картина, был дан старт неожиданно интересному конкурсу для гостей, - квесту. Участники, разделившись на 3 команды, должны были за определенное время найти зашифрованное слово. Однако буквы данного слова были тщательно раскинуты по всему пространству салона iDEA. 

После того как команда-победитель первой разгадала кодовое слово квеста, настало время еще более интересного момента вечера, а именно - подведения итогов конкурса, проходившего с 24 марта по 23 мая в четырех салонах Italdizain Group - iDEA, Creative System, Bang & Olufsen и Carpets. Победители были выбраны случайным образом среди всех участников конкурса. Призы, которые вручали директоры бутиков Creative System и B&O, Рашад Гаджилы и Ровшан Азизов, соответственно, смогли порадовать даже самых искушенных гостей: первое место - поездка в Италию от салона Creative System; второе - сертификат от салона iDEA; третье - стильный аксессуар Bang & Olufsen.

На правах рекламы

474количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Два пропавших сомалийских спортсмена найдены - ОБНОВЛЕНОУвеличено число нерабочих дней в июне - КАЛЕНДАРЬХайям Нисанов тайно сыграл свадьбу – ФОТО - ВИДЕОАзербайджанец оказался самым богатым наследником России по версии Forbes - ФОТО«Первый канал» оштрафовали на 600 тысяч из-за песни «Темная ночь» - ВИДЕОПассажирка задержала движение автобуса BakuBus – ВИДЕОАрмяне просят Бога помочь им захватить БакуМинобразования вновь высказалось по поводу информации о ликвидации куррикулумаФанат «МЮ»: «Златан, останься в команде, и ты сможешь переспать с моей женой» – ФОТОСМИ: Иванка Трамп приняла фотографию футболиста за изображение святого

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 мая13:18 Завершено следствие по делу блогера Александра Лапшина13:10 В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики13:02 Агент итальянского футболиста подтвердил: «Карабах» хочет подписать Никола Ситро»12:54 Мусульмане США требуют разрешить строительство мечети12:46 Таксист, «оккупировавший» автобусную остановку: «Правильно и делаю!» – ВИДЕО12:38 Футболист «Нефтчи» получил вызов в сборную12:30 Мири Юсиф станет отцом в третий раз - ФОТО12:23 В Азербайджане студента исключат из вуза за участие во вступительных экзаменах вместо двух абитуриентов12:15 Незабываемый вечер от İtaldizain Group – ФОТО12:10 Турция отвергает позицию членов Конгресса США12:05 Национальная команда продолжает сборы в Австрии – ФОТО12:00 Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать в День Республики11:52 Бакинская высшая школа нефти заключила договор с румынским университетом11:45 Азербайджан сделал обещанный взнос в ООН на поддержку Йемена11:42 В Нахчыване стартует Кубок Гейдара Алиева