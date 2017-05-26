USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent51.12
WTI48.50
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.07
Nikkei 22519 693.93
Общество

Изменяется местоположение автобусного хаба, связывающего Баку с пригородными поселками – ФОТО 26.05.2017 16:36

Бакинское транспортное агентство намерено изменить месторасположение Центра обмена транспортом (транспортного хаба) у станции метро «Кероглу», связывающего столицу с пригородными поселками.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, хаб от здания наземного вестибюля у метро (пирамиды) будет возвращен на прежнее место на проспекте Зии Буниятова.

«Пассажиры будут заранее извещены о дате переноса хаба», - подчеркнул М.Агаев.

Отметим, что хаб был перемещен в ходе подготовки к проведению в Баку Исламиады.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2015 года подписал Указ об осуществлении дополнительных мер, направленных на проведение реформ в транспортной сфере в целях усовершенствования системы управления транспортом, расширения транспортных услуг для пассажиров в соответствии с международными стандартами, усиления контроля над пассажироперевозками, регулирования транспортного движения и продолжения реформ в данной сфере.

В рамках исполнения Указа было создано Бакинское транспортное агентство. В его состав входит Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева генеральным директором Бакинского транспортного агентства при Кабинете министров был назначен Вусал Агамамед оглу Керимли.

Тимур Рзаев, Э.Т.

238количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Два пропавших сомалийских спортсмена найдены - ОБНОВЛЕНОХайям Нисанов тайно сыграл свадьбу – ФОТО - ВИДЕОАзербайджанец оказался самым богатым наследником России по версии Forbes - ФОТОПассажирка задержала движение автобуса BakuBus – ВИДЕОКак сейчас выглядит Дана Борисова, проходящая лечение в наркологической клинике – ФОТОСМИ: Иванка Трамп приняла фотографию футболиста за изображение святогоФанат «МЮ»: «Златан, останься в команде, и ты сможешь переспать с моей женой» – ФОТОНевеста Криштиану Роналду беременна - ФОТОВ Азербайджане студента исключат из вуза за участие во вступительных экзаменах вместо двух абитуриентовТаксист, «оккупировавший» автобусную остановку: «Правильно и делаю!» – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 мая17:42 Дильгам Аскеров находится на территории, которую РФ не признает в качестве субъекта межгосударственных отношений – Посол России17:34 Владимир Дорохин высказался по вопросу ликвидации в России ВАК17:28 Стало известно число избирателей в Азербайджане17:16 В Средиземном море затонуло судно с сотнями беженцев - ФОТО17:07 Дональд Трамп: Азербайджан – ценный партнер Соединенных Штатов Америки17:01 Голкипер «Карабаха» вызван в сборную Боснии и Герцеговины16:44 В Азербайджане ребенок упал с третьего этажа и остался жив16:36 Изменяется местоположение автобусного хаба, связывающего Баку с пригородными поселками – ФОТО16:28 Петр Порошенко пригласил Ильхама Алиева посетить Украину16:20 Председатель: «Снижение рейтингов Международного банка Азербайджана носит временный характер»16:12 Изменяется схема движения автомобилей на круге Гялябя – КАРТА16:04 Криминальный авторитет «Робсон»: «Глубокоуважаемый мною Серж Саргсян…» - ФОТО - ВИДЕО15:56 1 июня аттракционы на Бакинском бульваре для детей будут бесплатными15:48 Произведение композитора Туркара Гасымзаде прозвучало на концерте в Цинциннати – ФОТО15:37 Госпогранслужба Азербайджана прокомментировала задержание зампреда партии Народного фронта