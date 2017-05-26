В Международный день защиты детей - 1 июня - в Национальном приморском парке будет проводиться акция, в ходе которой дети смогут бесплатно покататься на аттракционах, детских поездах и совершить морскую прогулку.

В организуемой Управлением Приморского парка при поддержке Фонда Гейдара Алиева акции смогут участвовать дети до 16 лет. Акция продлится с 10:00 до 15:00.

В акции будут задействованы 3 детских поезда, 2 автодрома, 2 карнавала, детский павильон, «Дом страха», аттракционы «Пират», «Мир чудес», «Башня», а также прогулочные катера «Шафаг» и «Мирвари».

Для проведения акции на высоком уровне Управление Приморского парка будет работать в усиленном режиме.

Ялчин Алиев, Э.Т.